Самолет из Москвы в Челябинск вернулся в аэропорт из-за неисправности

На борту сработал датчик неисправности бортового компьютера

Сегодня, 2 января, самолет, следовавший по маршруту Москва — Челябинск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за неисправности бортового компьютера, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Известно, что самолет SSJ-100 вылетел из Москвы, но развернулся и совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за срабатывания датчика неисправности бортового компьютера. Перед приземлением самолет сделал девять кругов вблизи аэропорта, чтобы выработать топливо.

Судя по онлайн-табло, размещенном на сайте челябинского аэропорта, самолет должен был приземлиться в Челябинске сегодня в 03:40, однако прибыл только в 07:48. Рейс выполняла авиакомпания «Россия».

В аэропорту ситуацию не прокомментировали. Комментарий авиакомпании на момент выхода публикации получить не удалось.