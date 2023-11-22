Самолет из Москвы полчаса кружил над Челябинском из‑за обледенения ВПП

Транспортная прокуратура проверит обеспечение безопасности полетов, а также качество содержания взлетно-посадочной полосы в аэропорту Курчатов

Самолет «Аэрофлота», следовавший рейсом Москва — Челябинск, утром 22 ноября приземлился с задержкой 29 минут, борт не мог сесть из-за обледеневшей взлетно-посадочной полосы в аэропорту прибытия. Обстоятельства инцидента устанавливает транспортная прокуратура, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Установлено, что при посадке рейса № 1420 командир воздушного судна принял решение о нахождении в зоне ожидания посадки аэропорта Челябинска в связи с заявленным низким коэффициентом сцепления в условиях ледяного дождя. После обработки ВПП противообледенительным реагентом посадка прошла благополучно. Никто не пострадал»,— говорится в сообщении.

По итогам происшествия Челябинская транспортная прокуратура проверит обеспечение безопасности полетов, а также качество содержания взлетно-посадочной полосы в аэропорту Курчатов.

Напомним, сегодня на Южном Урале наблюдаются неблагоприятные метеоусловия: мокрый снег, ледяной дождь, перепад температур от минус 1 до минус 11 градусов и порывы ветра до 14 м/с.