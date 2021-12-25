Самолет из Челябинска в Краснодар вернулся в аэропорт из-за неисправности

Вылет рейса задержали почти на три часа

Сегодня утром, 25 декабря, авиарейс Челябинск — Краснодар, вылетев в пункт назначения по расписанию, вернулся в аэропорт из-за незакрывающейся створки вспомогательной силовой установки, сообщает Телеграм-канал AviaIncident. В результате пассажирам пришлось ждать около трех часов, пока специалисты устраняли неполадки.

«При выруливании на предварительный старт капитан воздушного судна принял решение о возврате на стоянку по технической причине, не закрывается створка вспомогательной силовой установки»,— говорится в сообщении.

Судя по онлайн-табло на сайте аэропорта, самолет авиакомпании «Азимут» должен был отправиться в путь в 05:05, однако вылетел из челябинского аэропорта в 08:01.

В пресс-службе аэропорта Курчатов ИА «Первое областное» сообщили, что не комментируют эту информацию. Получить комментарий авиакомпании на момент публикации материала не удалось.