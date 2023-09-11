Самолет из Челябинска повредил шасси при посадке в аэропорту Новосибирска

Пассажиры не пострадали

Накануне, 10 сентября, самолет авиакомпании «Сибирь», летевший из Челябинска в Новосибирск, повредил шасси. Несмотря на произошедшее, воздушный борт благополучно приземлился в аэропорту имени А. И. Покрышкина. Причины ЧП выясняются, сообщили в пресс-службе Новосибирской транспортной прокуратуры.

«В ходе выполнения рейса Челябинск — Новосибирск у воздушного судна при заходе на посадку возникла техническая неисправность, связанная с невыпуском закрылков. Высадка пассажиров осуществлялась из самолета в автобус на взлетно-посадочной полосе по причине повреждения шасси»,— уточнили в прокуратуре.

Борт отбуксировали на стоянку для оценки технического состояния.

Всего в самолете находилось 78 пассажиров и четыре члена экипажа. Они не пострадали.

Новосибирская транспортная прокуратура оценит соблюдение норм безопасности полетов.