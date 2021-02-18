Самолет Челябинск — Сочи экстренно приземлился в Краснодаре

Причиной назвали сложные погодные условия в городе прибытия

Сегодня, 18 февраля, борт авиакомпании «Победа», следовавший по маршруту Челябинск — Сочи, экстренно приземлился в краснодарском аэропорту. Об этом Первому областному информагентству сообщили очевидцы.

Борт DP 324 вылетел в 5 часов 45 минут из аэропорта имени Игоря Курчатова.

«Погода нелетная. Все пассажиры находятся в самолете. Как только ситуация улучшится, мы вылетим в Сочи», — рассказала одна из очевидцев.

На онлайн-табло рейс отображается как «Челябинск — Краснодар».

Очевидцы сообщают, что экипаж корабля держит пассажиров в курсе обстановки. Время полета до Сочи составит 35 минут.