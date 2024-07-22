Самокатчик сбил женщину на cеверо-западе Челябинска

Возбуждено уголовное дело

Жительница Челябинска получила травму головы после того, как на нее наехал самокатчик. По факту происшествия возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Инцидент произошел неподалеку от дома № 10 по улице Скульптора Головницкого. Мужчина на арендованном самокате наехал на 50‑летнюю женщину. Пострадавшая получила травму головы.

«Уголовное дело возбуждено по статье „Оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан“», — замечают в пресс-службе.

Ранее с подростка из Челябинска, который на электросамокате наехал на 77‑летнюю женщину, взыскали 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

