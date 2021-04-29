С карты челябинки мошенники списали деньги через приложение электросамокатов

Транзакции проводились ранним утром

Жительница Челябинска Елена Новоселова сегодня, 29 апреля, рассказала корреспонденту Первого областного информагентства о том, что накануне с ее банковской карты несколькими транзакциями через приложение по аренде электросамокатов Whoosh сняты 4 тысячи рублей.

29-летняя мать девочек-двойняшек, проснувшись утром, обнаружила в банковском приложении, что с ее счета несколькими транзакциями — по 500 рублей — списали в общей сложности 4 тысячи рублей. В приложении было указано что «покупка» совершена через сервис аренды электросамокатов Whoosh. Елена тут же позвонила в банк, объяснила, что не совершала никаких покупок, а спала в это время дома. Карта челябинки находилась в кошельке, ею никто не пользовался.





«В банке мне лишь заблокировали карту. Пришлось скачать приложение электросамокатов. Раньше у меня не было его, я никогда этим сервисом не пользовалась», — рассказала нам Елена.

Женщина обратилась в техподдержку с вопросом, как такое могло произойти.

«Мы не можем вернуть вам деньги, поскольку ранее карта была привязана через Google или Apple. В таком случае отследить их не получится. Если вы этого не делали, вам необходимо обратиться в правоохранительные органы. Мы со своей стороны меры обязательно примем», — ответили в техподдержке сервиса.

Елена предполагает, что разговаривала с мошенниками, потому что представители техподдержки в разговоре спрашивали номер ее карты.





«Подскажите, пожалуйста, первые 6 и последние 4 цифры вашей карты. Направьте, пожалуйста, скрин о списании», — предложили операторы сервиса.

После этого даже с заблокированной карты Елены произошли неоднократные попытки списания. Теперь женщине не остается ничего другого, как обратиться в полицию.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске начал работать сервис аренды электросамокатов Urent, следом за ним свои самокаты разместила компания Whoosh. Жители Челябинска, скачав соответствующие приложения на свой телефон, могут выбрать любой самокат и отправиться на нем по своим делам.