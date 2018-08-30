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Автомобиль протаранил стеклянный садовый центр в Магнитогорске

Устранять последствия ДТП прибыли полиция и пожарные.
сегодня в 12:06
  |  Происшествия

В здание садового центра в Магнитогорске въехал автомобиль. ДТП произошло вчера вечером, 29 августа. Очевидцы говорят, что управлявший автомобилем мужчина убегал от полицейских, но не смог справиться с управлением. В итоге оказались разбиты стекла здания, серьезно смялась передняя часть автомобиля.

На место прибыли полиция и даже пожарная машина, но их помощь не потребовалась. Мужчина даже не пострадал. Сначала говорили, что он нетрезвый. Но на пьяного не был похож. Его спасли сработавшие подушки безопасности, иначе мог бы сломать ребра, разбить лицо, получить травму головы. — рассказали сайту «Первый областной» очевидцы.

В ГИБДД Магнитогорска подтвердили, что мужчина не пострадал и был трезв. Однако подробности ДТП пообещали предоставить позже.

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