С жителя Снежинска взыскали почти 900 тысяч рублей алиментов в пользу дочери

Для этого приставам пришлось ввести ограничения в отношении мужчины

Жителю Снежинска, чтобы продать долю в квартире, пришлось выплатить почти 900 тысяч рублей алиментной задолженности в пользу 14-летней дочери. Погасить долги мужчину заставили введенные в его отношении ограничения, сообщили в пресс-службе ГУ федеральной службы судебных приставов по Челябинской области.

Изначально снежинец исправно платил алименты на содержание своей дочери, однако затем суммы становились все меньше и выплачивались все позже, а вскоре прекратились совсем. В результате мужчина накопил долг в размере 874 тысячи рублей.

Приставы запретили мужчине управлять автомобилем, покидать территорию страны, а также проводить какие-либо действия с принадлежащей ему долей в квартире. Кроме того, поскольку мужчина не находился в Снежинске, его объявили в розыск. И вскоре встреча с приставами состоялась.

«Сотрудники Снежинского ГОСП составили в отношении должника протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ („Неуплата средств на содержание детей“). В тот же день суд рассмотрел протокол и назначил мужчине наказание в виде 20 часов обязательных работ. Также он был предупрежден о перспективе уголовной ответственности по статье 157 УК РФ. Спустя несколько дней мужчина полностью погасил задолженность и оплатил исполнительский сбор в размере 58,5 тысячи рублей»,— уточнили в ведомстве.

Все введенные в отношении мужчины ограничения сняты.