С Таганая спасатели эвакуировали 70-летнего мужчину со сломанной ногой

Передвигаться самостоятельно пострадавший не мог

В минувшую субботу, 17 мая, вечером златоустовским спасателям поступило сообщение из таганайскго приюта «Белый ключ». Помощь требовалась 70-летнему мужчине, который упал и сломал ногу. Самостоятельно добраться до Центральной усадьбы он не мог, сообщили в пресс-центре областной Поисково-спасательной службы.

«Спасатели эвакуировали пострадавшего и транспортировали его до Центральной усадьбы, где мужчину уже ждала бригада скорой помощи»,— рассказали в ведомстве.

Медики оказали туристу необходимую помощь.