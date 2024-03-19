С предприятия в Челябинске украли кабеля на 3,5 млн рублей

Вором оказался житель Копейска, который отвез краденое в металлоприемку

Челябинские полицейские по «горячим следам» раскрыли кражу кабельной продукции с одного из предприятий в Ленинском районе. Стоимость похищенного составила 3,5 миллиона рублей, передает корреспондент ИА «Первое областное со ссылкой на пресс-службу регионального главка.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в краже был заподозрен сотрудник подрядной организации, которая вела на предприятии ремонтные работы. В короткие сроки ранее не судимый 49-летний житель Копейска был задержан и доставлен в районный отдел полиции, где его причастность к совершению противоправного деяния подтвердилась.

«Оперативники выяснили, что похищенное имущество злоумышленник вывез на грузовой машине и сдал в пункт приема металлолома, деятельность которого в настоящее время проверяется. Вырученными деньгами он распорядился по своему усмотрению», — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ. Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.