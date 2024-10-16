С начала года жители Челябинской области перевели мошенникам более 2,5 миллиарда рублей

Чаще всего жертвами злоумышленников становятся женщины от 25 до 44 лет

С начала 2024 года жители Челябинской области перевели мошенникам баснословную сумму — 2,5 млрд рублей, пострадали более шести тысяч человек. Об этом рассказали оперуполномоченный по особо важным делам УБК ГУ МВД России по Челябинской области Евгений Терентьев и начальник отдела платежных систем и расчетов Челябинского отделения Банка России Людмила Панина.

В 2024 году на граждан РФ обрушилось огромное количество мошеннических звонков. При этом сотрудники банков с начала года пресекли 30 миллионов попыток отнимания денег и спасли таким образом порядка четырех триллионов рублей.

Самой распространенной схемой выманивания денег остается перевод на якобы безопасный счет, открытый в Центробанке. А еще мошенники умнеют и следят за новостной повесткой. Например, создают фишинговые сайты для покупки шин в период необходимости замены колес.

«Изменился портрет жертвы мошенников. Если в прошлом году это был мужчина, то в этом на уловки попадаются в среднем женщины от 25 до 44 лет, жительницы городов со средним достатком», — рассказала Людмила Панина.

Растет число дроперов (дропов) — это лица, которые участвуют в обналичивании денег, полученных преступным путем.

«Все чаще дроперами становятся молодые люди в возрасте от 17 до 19 лет. Обычно в мессенджере они получают предложение о быстром заработке на оформлении карты. Выпускают банковскую карту и передают сведения мошенникам, получая за это три-пять тысяч рублей», — рассказал Евгений Терентьев.

Объявления об аренде банковских карт появились и в Челябинске. К «заработку» привлекают и 14-летних подростков. Напоминаем, никому нельзя передавать данные карты и пароли от личных кабинетов банковских приложений, потому что уголовный след приведет именно к владельцу пластика.

Напоминаем, с 25 июля в Российской Федерации вступили в силу изменения в закон о национальной платежной системе. Нововведения коснутся ответственности банков за переводы на мошеннические счета.

Банки и полиция напоминают южноуральцам о том, что нельзя сообщать коды и пароли третьим лицам. Не нужно переводить деньги по указке неизвестных, кем бы они ни представлялись. В регионе продолжает работать горячая линия по борьбе с мошенничеством *1593 и кнопка вызова.