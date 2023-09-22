С начала года жители Челябинской области перевели мошенникам 1,3 млрд рублей

Большинство жертв слышали о схемах обмана, но все равно поверили злоумышленникам

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

На сайте «Госуслуги» завершился опрос жителей Челябинской области, посвященный противодействию кибермошенничеству. На вопросы ответили 2,4 тысячи респондентов. Жертвы мошеннических схем с начала 2023 года перевели мошенникам 1,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

37,2% опрошенных сообщили, что они или их родственники становились жертвами злоумышленников. 92,1% южноуральцев утверждают, что информированы о подобных преступлениях и смогут сориентироваться во время разговора с мошенником.

«Такое же количество (92,4%) осведомлены, что „Госуслуги“ и Центробанк вообще не звонят людям на сотовые телефоны, не требуют перечислить деньги на безопасный счет, сообщить данные карты или поступающие СМС-коды. Три четверти респондентов (76%) говорят, что как только во время беседы по телефону речь зайдет о деньгах, сразу же положат трубку», — сообщили в пресс-службе правительства области.

Несмотря на утешительные результаты опроса, количество обманутых южноуральцев не уменьшается. Кибермошенники за девять месяцев выманили уже 1,3 миллиарда рублей — это больше, чем за весь прошлый год.

По данным Центра общественного мониторинга, почти 68% жертв отмечают, что мошенникам удалось сбить их с толку, запугать, заинтересовать, подавить и пообещать большие выгоды.

Телефонные мошенники пошли в атаку с новой схемой: злоумышленники звонят потенциальным жертвам и представляются сотрудниками операторов сотовой связи «Мегафон», «МТС» и других.



Со злоумышленниками усиленно борются правоохранительные органы и банки, однако, несмотря на профилактические меры, южноуральцы продолжают переводить свои кровные зачастую даже не самым искусным обманщикам. Мошенники активизировались на сайтах и в ботах знакомств — знакомятся с потенциальными жертвами под видом обычных парней, втираются в доверие и выманивают деньги. Журналист ИА «Первое областное» отправилась на виртуальную охоту на лжецов и лично столкнулась с мошеннической схемой баснословного дохода на бирже.



Звонок от мошенников во время рабочего дня получила журналист Первого областного информагентства. Прочитайте, что из этого вышло.

ЦОМ запустил горячую линию по борьбе с мошенничеством. Номер *1593 работает каждый день с 9:00 до 18:00. Звонок бесплатный. Сотрудники кол-центра дадут совет, как действовать в подозрительной ситуации.