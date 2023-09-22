На сайте «Госуслуги» завершился опрос жителей Челябинской области, посвященный противодействию кибермошенничеству. На вопросы ответили 2,4 тысячи респондентов. Жертвы мошеннических схем с начала 2023 года перевели мошенникам 1,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.
37,2% опрошенных сообщили, что они или их родственники становились жертвами злоумышленников. 92,1% южноуральцев утверждают, что информированы о подобных преступлениях и смогут сориентироваться во время разговора с мошенником.
«Такое же количество (92,4%) осведомлены, что „Госуслуги“ и Центробанк вообще не звонят людям на сотовые телефоны, не требуют перечислить деньги на безопасный счет, сообщить данные карты или поступающие СМС-коды. Три четверти респондентов (76%) говорят, что как только во время беседы по телефону речь зайдет о деньгах, сразу же положат трубку», — сообщили в пресс-службе правительства области.
Несмотря на утешительные результаты опроса, количество обманутых южноуральцев не уменьшается. Кибермошенники за девять месяцев выманили уже 1,3 миллиарда рублей — это больше, чем за весь прошлый год.
По данным Центра общественного мониторинга, почти 68% жертв отмечают, что мошенникам удалось сбить их с толку, запугать, заинтересовать, подавить и пообещать большие выгоды.
Телефонные мошенники пошли в атаку с новой схемой: злоумышленники звонят потенциальным жертвам и представляются сотрудниками операторов сотовой связи «Мегафон», «МТС» и других.
Со злоумышленниками усиленно борются правоохранительные органы и банки, однако, несмотря на профилактические меры, южноуральцы продолжают переводить свои кровные зачастую даже не самым искусным обманщикам. Мошенники активизировались на сайтах и в ботах знакомств — знакомятся с потенциальными жертвами под видом обычных парней, втираются в доверие и выманивают деньги. Журналист ИА «Первое областное» отправилась на виртуальную охоту на лжецов и лично столкнулась с мошеннической схемой баснословного дохода на бирже.
Звонок от мошенников во время рабочего дня получила журналист Первого областного информагентства. Прочитайте, что из этого вышло.
ЦОМ запустил горячую линию по борьбе с мошенничеством. Номер *1593 работает каждый день с 9:00 до 18:00. Звонок бесплатный. Сотрудники кол-центра дадут совет, как действовать в подозрительной ситуации.