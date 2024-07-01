За пять месяцев 2024 года жители Челябинской области перевели мошенникам 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Мошенники предлагают «липовые» туры, бронирование билетов и жилья якобы по выгодным ценам. Стоит опасаться звонка от якобы нотариуса, где гражданину сообщат, что от его имени подписана доверенность. Звонят и пишут в мессенджерах пользователям под видом их руководителей, от чего потенциальная жертва теряет бдительность и быстро начинает доверять. «Перерасчет пенсии» — еще одна схема мошенничества.
В процессе телефонного разговора злоумышленники сообщают потенциальной жертве о неучтенном стаже, выявленном в ходе некой проверки, и предлагают оформить официальное заявление на перерасчет пенсии в сторону ее увеличения.
Наиболее популярными схемами дистанционных преступлений в Челябинской области остаются звонки о якобы попавших в ДТП знакомых, предложение продлить срок действия сим-карты, инвестировать в ценные бумаги.
Помните о своей безопасности и не называйте посторонним никаких кодов и паролей.
Жительница Челябинска Оксана Бокова стала очередной жертвой лжесотрудников ФСБ и Центрального банка РФ. Женщина рассказала Первому областному информагентству, почему поверила мошенникам.
Мошенники активизировались на сайтах и в ботах знакомств — знакомятся с потенциальными жертвами под видом обычных парней, втираются в доверие и выманивают деньги. Журналист ИА «Первое областное» отправилась на виртуальную охоту на лжецов и лично столкнулась с мошеннической схемой баснословного дохода на бирже.
В Челябинской области работает горячая линия по борьбе с мошенничеством *1593 вызов.
Автор: Виктория Ахрарова