За пять месяцев 2024 года жители Челябинской области перевели мошенникам 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Мошенники предлагают «липовые» туры, бронирование билетов и жилья якобы по выгодным ценам. Стоит опасаться звонка от якобы нотариуса, где гражданину сообщат, что от его имени подписана доверенность. Звонят и пишут в мессенджерах пользователям под видом их руководителей, от чего потенциальная жертва теряет бдительность и быстро начинает доверять. «Перерасчет пенсии» — еще одна схема мошенничества.

В процессе телефонного разговора злоумышленники сообщают потенциальной жертве о неучтенном стаже, выявленном в ходе некой проверки, и предлагают оформить официальное заявление на перерасчет пенсии в сторону ее увеличения.

Наиболее популярными схемами дистанционных преступлений в Челябинской области остаются звонки о якобы попавших в ДТП знакомых, предложение продлить срок действия сим-карты, инвестировать в ценные бумаги.

Помните о своей безопасности и не называйте посторонним никаких кодов и паролей.

Жительница Челябинска Оксана Бокова стала очередной жертвой лжесотрудников ФСБ и Центрального банка РФ. Женщина рассказала Первому областному информагентству, почему поверила мошенникам.

Мошенники активизировались на сайтах и в ботах знакомств — знакомятся с потенциальными жертвами под видом обычных парней, втираются в доверие и выманивают деньги. Журналист ИА «Первое областное» отправилась на виртуальную охоту на лжецов и лично столкнулась с мошеннической схемой баснословного дохода на бирже.

В Челябинской области работает горячая линия по борьбе с мошенничеством *1593 вызов.

Автор: Виктория Ахрарова