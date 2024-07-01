С начала года жители Челябинской области перевели мошенникам 1,3 миллиарда рублей

Злоумышленники придумывают новые способы выманивания денег

За пять месяцев 2024 года жители Челябинской области перевели мошенникам 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Мошенники предлагают «липовые» туры, бронирование билетов и жилья якобы по выгодным ценам. Стоит опасаться звонка от якобы нотариуса, где гражданину сообщат, что от его имени подписана доверенность. Звонят и пишут в мессенджерах пользователям под видом их руководителей, от чего потенциальная жертва теряет бдительность и быстро начинает доверять. «Перерасчет пенсии» — еще одна схема мошенничества.

В процессе телефонного разговора злоумышленники сообщают потенциальной жертве о неучтенном стаже, выявленном в ходе некой проверки, и предлагают оформить официальное заявление на перерасчет пенсии в сторону ее увеличения.

Наиболее популярными схемами дистанционных преступлений в Челябинской области остаются звонки о якобы попавших в ДТП знакомых, предложение продлить срок действия сим-карты, инвестировать в ценные бумаги.

Помните о своей безопасности и не называйте посторонним никаких кодов и паролей.

Жительница Челябинска Оксана Бокова стала очередной жертвой лжесотрудников ФСБ и Центрального банка РФ. Женщина рассказала Первому областному информагентству, почему поверила мошенникам.



Мошенники активизировались на сайтах и в ботах знакомств — знакомятся с потенциальными жертвами под видом обычных парней, втираются в доверие и выманивают деньги. Журналист ИА «Первое областное» отправилась на виртуальную охоту на лжецов и лично столкнулась с мошеннической схемой баснословного дохода на бирже.

В Челябинской области работает горячая линия по борьбе с мошенничеством *1593 вызов.

Автор: Виктория Ахрарова