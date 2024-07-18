С начала года в Челябинской области потушили 47 лесных пожаров

Есть тенденция к снижению ЧП

В 2024 году в лесах потушено 47 пожаров. Большинство из них случились по вине человека, сообщили в ГУ лесами Челябинской области.

В регионе действует III класс пожарной опасности, поэтому жителей региона просят бережно относиться к природе: не жечь траву и не разводить костры, не бросать в лесу непотушенные окурки и спички, не использовать петарды и бенгальские огни. Автомобилистов и мотолюбителей просят не заезжать в лес, поскольку искры от глушителя может быть достаточно для пожара.

«Нарушители попадают под административную ответственность и штрафы до 40 тысяч рублей. Также за поджоги грозит уголовная ответственность», — напомнили в ГУ лесами.

В прошлом году в Челябинской области произошло более 700 лесных пожаров.