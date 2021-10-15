С начала года в Челябинской области автомобили такси попали в 26 ДТП

По вине водителей пострадали почти 40 южноуральцев

За 9 месяцев этого года в Челябинской области по вине водителей легковых такси произошло 26 дорожно-транспортных происшествий. 37 человек получили различные травмы, сообщает пресс-служба ГИБДД региона. По данным автоинспекторов, среди основных причин ДТП — неправильный выбор скорости, несоблюдение приоритетов движения, нарушение правил перевозки пассажиров, отсутствие контроля над техническим состоянием транспорта. Кроме того, отмечены случаи, когда руководители автопарков не следят за водителями.

Накануне в Челябинске сотрудники ГИБДД проверили машины с логотипами агрегаторов такси. За один час автоинспекторы привлекли к административной ответственности четырех водителей. У двоих из них не было специального разрешения на перевозку пассажиров и багажа. Собранные материалы по выявленным нарушениям направят в суд.

В этом году сотрудники Госавтоинспекции Челябинска вынесли руководителям автотранспортных предприятий 147 представлений с требованиями устранить различные правонарушения. К административной ответственности привлекли 925 водителей легковых такси. За управление машиной с неисправностями составлено 188 административных протоколов. Полицейские собрали 30 материалов за работу водителей без государственной регистрации или без лицензии.