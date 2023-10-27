С начала года полиция Челябинска изъяла 100 кг наркотиков

В суд направлено более 1800 уголовных дел

С начала 2023 года сотрудники полиции Челябинска выявили более 2800 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Изъято 100 килограммов запрещенных веществ, сообщили в ГУ МВД по региону.

Только в октября патрульные полицейские задержали возле памятника Игорю Курчатову 12 человек, распространявших наркотики.

«Выявление и пресечение преступлений данной категории находится на контроле у руководства УМВД России по Челябинску. По данным министерства здравоохранения Челябинской области, за девять месяцев 2023 года зафиксировано более 260 случаев смертельных отравлений от употребления наркотиков», — сообщили в региональном полицейском главке.

Челябинская полиция ежедневно проводит мероприятия по выявлению фактов хранения и распространения запрещенных веществ.