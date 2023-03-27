С начала года неосторожное курение унесло жизни 34 южноуральцев

Накануне произошел еще один пожар со смертельным исходом

В регионе складывается неблагоприятная обстановка с пожарами, возникшими из-за непотушенной сигареты. С начала года в таких возгораниях погибли 34 человека. Так, поздним вечером в воскресенье, 26 марта, в Магнитогорске произошел пожар, в результате которого погиб горожанин. Как сообщили в ГУ МЧС региона, возгорание возникло в одном из многоквартирных домов по проспекту Ленина.

Прибывшие на место огнеборцы увидели очаг пожара в квартире на первом этаже. Возгорание распространилось всего на три квадратных метра, но огню хватило и этого, чтобы унести жизнь мужчины. Пожарные нашли его лежащим на полу.

«Характерный очаг, установленный в ходе осмотра места пожара, и многочисленные окурки в квартире указывают на то, что наиболее вероятной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении. По факту пожара проводится проверка», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Специалисты отмечают, что за минувшую неделю это уже второй подобный случай в городе. В прошлый четверг ранним утром загорелась квартира в трехэтажке на улице Николая Шишка. На кухне нашли тело 39-летнего мужчины. Согласно статистике ГУ МЧС по Челябинской области, с начала 2023 года из-за неосторожного курения произошло 172 пожара, в которых погибли 34 человека.

«Во всех этих трагических случаях одна причина — неосторожное обращение с огнем при курении. Сотрудники МЧС напоминают: малый источник зажигания (непотушенная сигарета) способен принести крупный ущерб, а порой лишить человека жизни», — отмечают в областном управлении МЧС.

На прошлой неделе возгорание в пристрое частного дома в Варне лишило жизни 47-летней женщины. Помещение могло вспыхнуть из-за непотушенной сигареты, а предварительная причина гибели местной жительницы — отравление продуктами горения. Во второй декаде февраля такая же ситуация произошла в городе металлургов, где во время пожара в квартире на проспекте Карла Маркса обнаружили погибшего хозяина жилища. К возгоранию тоже привело неосторожное курение.