С начала года на Южно-Уральской железной дороге погибли 35 человек

Под колесами поезда люди часто оказываются по невнимательности или в состоянии опьянения

С января по август 2020 года на Южно-Уральской железной дороге погибли 35 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

За аналогичный период прошлого года зафиксировано 29 смертельных случаев на путях. Основными причинами трагедий стали переход путей под идущим поездом, алкогольное опьянение и нахождение на дороге в наушниках и капюшонах. Также зафиксированы случаи самоубийств.

«Особую тревогу вызывают несчастные случаи с несовершеннолетними на объектах инфраструктуры. С начала года на полигоне ЮУЖД от наезда подвижного состава и поражения электротоком было травмировано 8 несовершеннолетних», — рассказали в пресс-службе.

В Челябинской области с начала года под колесами поездов погибли 25 человек, в Курганской — семь. Восемь человек погибли на ЮУЖД в Оренбургской области.

24 июня на 148-м километре перегона Межозерный — Чурилово, по предварительной информации, мужчина выскочил на железнодорожные пути и не реагировал на сигналы поезда. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Мужчина погиб на месте.



В Чебаркульском районе семилетний мальчик, которого сбил поезд, вечером в понедельник ушел со двора частного дома на окраине поселка Бишкиль.



16-летняя девушка, погибшая на станции Чебаркуль в марте, спешила на электричку и, по всей вероятности, видела товарный поезд.

