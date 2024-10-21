С начала года на дорогах Челябинской области погибли 11 детей

Госавтоинспекция проводит профилактическую акцию «Осенние каникулы»

За девять месяцев 2024 года на дорогах Челябинской области погибли 11 детей в возрасте до 16 лет. Еще 420 несовершеннолетних получили травмы, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

С 21 октября по 5 ноября ГАИ проведет профилактическую акцию «Осенние каникулы».

«23 октября вблизи образовательных организаций будут проведены массовые проверки водителей по соблюдению правил дорожного движения, связанных с перевозкой детей в транспортных средствах. Маршруты патрулирования нарядами дорожно-патрульной службы будут приближены к местам массового пребывания детей, сотрудники ориентированы на разъяснительную и профилактическую работу с детьми и их родителями», — рассказали в ведомстве.

Особое внимание сотрудники дорожной полиции уделят перевозке детей на автобусах на дальние расстояния.