С начала года челябинские таможенники пресекли ввоз 22 кг насвая

Чаще всего нарушителями были пассажиры из Душанбе и Худжанда

С начала года таможенники пресекли 33 попытки ввоза насвая — это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

Правонарушители сообщали инспекторам, что ввозят некурительный табак для личного пользования.

«Совершеннолетний пассажир в личных целях может ввезти 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 200 изделий с нагреваемым табаком (стиков), или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов. Все, что перевозится сверх указанной нормы, не относится к товарам для личного пользования и должно декларироваться в общем порядке», — отметил начальник таможенного поста челябинского аэропорта Алексей Алексеев.

По фактам незаконного ввоза возбуждены административные дела, а табачные изделия уничтожены.