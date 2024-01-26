Челябинские полицейские пресекли три административных правонарушения в ходе рейда на строительном рынке в Сосновском районе. Во время проверки сотрудники полиции использовали беспилотный летательный аппарат, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
Рейд прошел в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант». Протоколы составлены за нарушение режима пребывания на территории страны по статье 18.8 КоАП РФ.
«В текущем году уже возбуждено 93 уголовных дела в сфере миграции, пресечено почти 900 административных правонарушений. Судами принято 98 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны, 72 — в принудительном порядке», — отметили в ведомстве.
В центре временного содержания иностранных граждан 101 мигрант ожидает вступления в законную силу решений о выдворении и оформления им свидетельств на возвращение на родину.
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