С начала 2023 года УФСБ по Челябинской области ликвидировало четыре подпольные оружейные мастерские

Осуждены семь человек

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УФСБ по Челябинской области ликвидировало четыре подпольные оружейные мастерские на территории региона. Изъяты 64 единицы огнестрельного оружия, 1200 патронов и более 11 килограммов взрывчатки, сообщили в пресс-службе ведомства.

За незаконную деятельность вынесли приговор семи преступникам. В отношении 13 человек расследуются уголовные дела.

«Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом оружия, продолжается», — прокомментировали в региональном УФСБ.

Всего в России прекращена деятельность 40 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.