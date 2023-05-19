УФСБ по Челябинской области ликвидировало четыре подпольные оружейные мастерские на территории региона. Изъяты 64 единицы огнестрельного оружия, 1200 патронов и более 11 килограммов взрывчатки, сообщили в пресс-службе ведомства.
За незаконную деятельность вынесли приговор семи преступникам. В отношении 13 человек расследуются уголовные дела.
«Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом оружия, продолжается», — прокомментировали в региональном УФСБ.
Всего в России прекращена деятельность 40 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.