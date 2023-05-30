С начала 2023 года на пожарах в Челябинской области погибли 95 человек

Еще 92 пострадавших получили травмы

В Челябинской области на пожарах с начала 2023 года погибли 95 человек. Как правило, причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сегодня, 30 мая, сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, еще 92 человека с начала года получили травмы на пожарах. Чаще всего ушибы и ожоги возникают при попытке самостоятельно справиться с огнем.

Так, накануне в садовом товариществе в Магнитогорске пожилая женщина сжигала мусор у дороги. Из-за порыва ветра пламя перекинулось на дом. Пытаясь потушить огонь, пострадавшая получила ожоги и была госпитализирована.

В поселке Вахрушево из-за неосторожного обращения с огнем пострадала 71-летняя женщина. Она также попыталась справиться со стихией самостоятельно, когда загорелась хозпостройка.

«Пожары в жилье — еще один риск, а его последствия чаще всего даже более серьезные. В большинстве случаев, как и в вышеуказанных примерах, беду можно было избежать. Когда происходят такие тяжелые жизненные ситуации, не хочется в очередной раз напоминать о действии особого противопожарного режима, об ответственности и штрафных санкциях. Хочется пожелать внимательности и благоразумия», — прокомментировали в ГУ МЧС по региону.

Как ранее сообщал наш сайт, в Коркино на пожаре в частном доме погиб мужчина.

В Челябинске на пожаре в квартире погибли женщина и ее внучка.