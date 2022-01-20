За январь 2022 года на дорогах Челябинской области 38 человек получили травмы, попав под колеса авто. Еще шесть человек погибли. Об этом сегодня, 20 января, сообщили в региональном УГИБДД.
В целях предупреждения ДТП в период с 21 января по 6 февраля Госавтоинспекция проведет мероприятие «Пешеход».
«Несоблюдение пешеходами ПДД Российской Федерации, а также отсутствие у них световозвращающих элементов в темное время суток приводит к совершению ДТП данного вида. В ходе мероприятия наряды ДПС будут приближены к местам интенсивного движения пешеходов, будет проводится разъяснительная работа с участниками дорожного движения и распространение пропагандистских листовок. Особое внимание в профилактической работе будет уделено разъяснению необходимости использовать световозвращающие элементы в экипировке в темное время суток, в том числе несовершеннолетними», — рассказали в УГИБДД по области.
Все наряды ДПС нацелены на регулярный объезд маршрута патрулирования с целью обнаружения пешеходов, находящихся на проезжей части без цели ее перехода и дальнейшего обеспечения безопасности.
Как ранее сообщал наш сайт, в ночь на 19 января на 60-м километре автодороги «подъезд к Екатеринбургу» в Кунашакском районе 24-летний водитель Daewoo сбил 35-летнего мужчину, который шел по дороге в попутном направлении. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
18 января около дома № 15 по улице Маслова 26-летний водитель Kia Seed насмерть сбил 67-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.