С начала 2022 года на дорогах Челябинской области погибли шесть пешеходов

Госавтоинспекция проводит мероприятия по профилактике наездов на людей

За январь 2022 года на дорогах Челябинской области 38 человек получили травмы, попав под колеса авто. Еще шесть человек погибли. Об этом сегодня, 20 января, сообщили в региональном УГИБДД.

В целях предупреждения ДТП в период с 21 января по 6 февраля Госавтоинспекция проведет мероприятие «Пешеход».

«Несоблюдение пешеходами ПДД Российской Федерации, а также отсутствие у них световозвращающих элементов в темное время суток приводит к совершению ДТП данного вида. В ходе мероприятия наряды ДПС будут приближены к местам интенсивного движения пешеходов, будет проводится разъяснительная работа с участниками дорожного движения и распространение пропагандистских листовок. Особое внимание в профилактической работе будет уделено разъяснению необходимости использовать световозвращающие элементы в экипировке в темное время суток, в том числе несовершеннолетними», — рассказали в УГИБДД по области.

Все наряды ДПС нацелены на регулярный объезд маршрута патрулирования с целью обнаружения пешеходов, находящихся на проезжей части без цели ее перехода и дальнейшего обеспечения безопасности.

Как ранее сообщал наш сайт, в ночь на 19 января на 60-м километре автодороги «подъезд к Екатеринбургу» в Кунашакском районе 24-летний водитель Daewoo сбил 35-летнего мужчину, который шел по дороге в попутном направлении. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

18 января около дома № 15 по улице Маслова 26-летний водитель Kia Seed насмерть сбил 67-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.