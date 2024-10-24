С экс-чиновника в Троицке взыскали 1 млн за проданную служебную квартиру

Суд поддержал требования прокурора

В Троицке с бывшего чиновника, осужденного за хищение, взыскали 1 миллион рублей. Гражданское дело по иску прокурора о взыскании ущерба, причиненного преступлением, рассмотрел Троицкий городской суд.

Напомним, в 2023 году экс-руководитель муниципального учреждения «Гражданская защита г. Троицка» был осужден за мошенничество и легализацию денежных средств, полученных преступным путем. Мужчина незаконно приватизировал квартиру, в которой проживал на основании договора найма служебного помещения, а затем продал ее за миллион.

Решением Троицкого городского суда исковые требования прокурора о взыскании с осужденного причиненного преступлением ущерба удовлетворены в полном объеме.