С четырех до шести возросло количество погибших в ДТП в Челябинской области

Неделю спустя после аварии в больнице скончались женщина с девочкой

Накануне стало известно, что пострадавшие в аварии 14 июля в Каслинском районе женщина и 12-летняя девочка скончались. Врачи неделю боролись за их жизнь, но безрезультатно. Об этом сообщили в пресс-службе отдела МВД России по району.

«В медицинском учреждении скончались пассажиры автомобиля „Нива-Шевроле“: 12-летняя девочка и 38-летняя женщина. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают проверку по факту ДТП»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, смертельная авария произошла в воскресенье, 14 июля, на трассе Тюбук — Усть-Багаряк. 24-летний водитель «Лады» при съезде с главной дороги на второстепенную врезался в автомобиль «Шевроле-Нива».

В результате водитель «Лады», 21‑летний и 25‑летний пассажиры скончались на месте ДТП. 17‑летняя пассажирка отечественного авто скончалась в больнице. В автомобиле «Шевроле» травмы получили 52‑летний водитель, 38‑летняя и 12‑летняя пассажирки, их госпитализировали. Сейчас на лечении остается только водитель «Шевроле».