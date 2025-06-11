С челябинца взыскали более одного миллиона рублей за затопление чужой квартиры

Виновник потопа забыл выключить в душе кран

Судебные приставы Центрального района взыскали более миллиона рублей за затопление квартиры на улице Лесопарковой. В прошлом году виновник не закрыл кран в своем душе и залил соседей, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Владелец пострадавшей квартиры получил отказ в добровольном возмещении ущерба и обратился в суд. Суд обязал виновника выплатить 1 017 000 рублей, включая компенсацию ущерба, расходы на экспертизу, представителя, госпошлину и почтовые расходы.

После вступления решения суда в силу исполнительный документ поступил в Центральный РОСП. Должник проигнорировал пятидневный срок добровольного исполнения. Приставы решили взыскивать долг принудительно. Счета мужчины арестовали, а его машина, автоприцеп и несколько объектов недвижимости оказались под запретом регистрационных действий. Сам должник был ограничен в выезде за пределы страны.

Несмотря на это, должник продолжал уклоняться от исполнения решения суда. В связи с упорным нежеланием сотрудничать судебные приставы приступили к аресту одной из квартир должника. Только после ареста недвижимости и оценки ее стоимости должник осознал серьезность ситуации и погасил всю сумму долга, включая исполнительский сбор — более 72 тысяч рублей.

В настоящее время средства поступили взыскателю, исполнительное производство завершено.