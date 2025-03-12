С администрации Каслей требуют 100 тысяч рублей для покусанного бездомной собакой ребенка

Животное напало на восьмилетнего мальчика на пути в школу

Каслинский прокурор обратился в суд, чтобы взыскать с администрации Каслинского района 100 тысяч рублей компенсации морального вреда для восьмилетнего ребенка, покусанного беспризорной собакой, сообщили в областной прокуратуре.

Инцидент произошел в феврале этого года. Мальчик шел в школу на тренировку, когда на него напала собака. Ребенок получил множество открытых ран в области бедер.

«По результатам проверки прокурор в интересах несовершеннолетнего обратился в суд с иском о взыскании с администрации Каслинского района компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Рассмотрение искового заявления поставлено на контроль», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Аргаяше бездомная собака покусала лицо восьмилетнему мальчику.