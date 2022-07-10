Рыбаки выловили тело мужчины из реки Миасс в Челябинске

Признаков насильственной смерти не обнаружено

В субботу, 9 июля, в Челябинске рыбаки выловили из реки Миасс труп мужчины. Об этом они сообщили в социальных сетях.

«На мосту неподалеку от Университетской Набережной. Вот и порыбачили»,— посетовал один из мужчин.

Источник в правоохранительных органах сообщил журналисту ИА «Первое областное» о том, что тело мужчины действительно было найдено около берега реки. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Накануне в реке Ай в Сатке утонул 14-летний подросток. Он купался с друзьями в неположенном месте, зашел в воду и не вернулся. Спасатели обнаружили его тело на расстоянии 20 метров от берега. Следственный комитет проводит проверку.