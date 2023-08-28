Рыбака из Екатеринбурга четвертый день ищут на озере Куяш

У спасателей и полиции никаких зацепок

В минувшую пятницу, 25 августа, на озере Куяш в Кунашакском районе пропал 64-летний рыбак из Екатеринбурга. Утром он отправился на лодочную прогулку, а чуть позднее его родные заметили с берега перевернутое плавсредство. Спасатели обследовали акваторию и заросшие камышом берега озера, но следов мужчины пока не нашли. Об этом сегодня, 28 августа, сообщила в поисково-спасательной службе Челябинской области.

На тревожный вызов родственников выехали сотрудники Кыштымского отряда областной ПСС и полицейские. Возле дрейфующей лодки они нашли спасательный жилет и некоторые из личных вещей рыбака. Опрос очевидцев прояснить обстоятельства и место опрокидывания лодки не помог.

Поиски продолжаются.