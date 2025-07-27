Рыбак утонул на озере Аргази в Челябинской области

Тело мужчины обнаружили в 300 метрах от берега

В минувшую субботу, 26 июля, в Аргаяшском районе на озере Аргази утонул рыбак, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Два друга на разных лодках отправились рыбачить. Некоторое время спустя один из них вернулся на базу отдыха и не обнаружил второго. Мужчина позвонил своему другу, но трубку он не взял. Заподозрив неладное, рыбак позвонил по номеру 112.

Прибывшие на помощь полицейские вскоре обнаружили принадлежавшую пропавшему мужчине лодку. В ней находились его сапоги и сотовый телефон. Было принято решение вызывать спасателей.

«Водолазы Кыштымского ПСО обследовали акваторию озера Аргази вдоль берега в районе базы отдыха. Тело рыбака обнаружено в 300 метрах от лодки. Погибшего транспортировали к берегу и передали сотрудникам полиции»,— уточнили в ведомстве.

Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.

Не так давно жертвами водоемов стали три человека.