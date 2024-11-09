Рыбак погиб, провалившись под лед на озере в Челябинской области

Его тело достали с глубины трех метров

Накануне, 8 ноября, в Каслинском районе из озера Светленького достали тело 76-летнего мужчины, который провалился под лед, желая порыбачить. Об этом сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

ЧП произошло в Вишневогорске. Местные жители заметили провал на льду озера и сразу же позвонили спасателям. Последние обследовали место ЧП и вскоре подняли тело мужчины с глубины трех метров. Все обстоятельства устанавливаются.

На сегодняшний день спасатели ищут жителя Чебаркульского района на озере Большой Боляш. 6 ноября он отправился на рыбалку и не вернулся домой.

Лед на водоемах Челябинской области только начал образовываться. Безопасной для человека считается толщина льда не менее 10 сантиметров. А до образования такой толщины еще далеко. Спасатели призывают южноуральцев соблюдать правила безопасности и не выходить на тонкий лед.