Рыбак погиб на озере в Челябинской области

Мужчина и два его друга попали в полынью и ушли под воду.

На озере Иртяш один рыбак погиб после провала снегохода под лёд. Инцидент произошёл сегодня, 23 ноября, утром. Всего на снегоходе ехало три человека, транспорт полностью ушёл под воду после того как попал в полынью.



Перед провалом рыбаки уехали от берега на пять километров. О происшествии стало известно благодаря очевидцам. Именно они позвонили на номер «112». Приехавшие на место сотрудники отдельного поста 60-й пожарно-спасательной части пешком вышли к пострадавшим.

«Один из местных жителей с товарищем на личном снегоходе выдвинулся к месту провала — среди пострадавших был его родственник. Подъехав на безопасное расстояние, мужчины продолжили путь пешком. Когда спасатели подошли к полынье, один из провалившихся не подавал признаков жизни. Двух мужчин с помощью спасательных приспособлений вытащили из воды. Сотрудники МЧС переодели их в свои сухие „боевки“, доставили к берегу и передали работникам скорой медицинской помощи. Погибший мужчина также был извлечен из водоема и транспортирован к берегу»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Отмечается, что несмотря на толщину льда около берега в 20 сантиметров, специалисты Главной инспекции по маломерным судам не рекомендуют выходить на ледовую поверхность озера. Добавим, что на прошлой неделе в Сатке на городском пруду погиб рыбак. Мужчина вышел на водоём пешком и провалился под лёд.