Рядовой из Магнитогорска проведет более 5 лет в колонии за самоволку

Мужчина не явился в воинскую часть после отпуска

В Магнитогорском гарнизонном военном суде вынесли приговор рядовому из Магнитогорска, который не явился на службу, сообщили в пресс-центре суда.

Установлено, что 7 августа 2023 года мужчина, проходящий военную службу по контракту, не прибыл в воинскую часть после отпуска и проживал в Магнитогорске. 25 апреля 2024 года его задержали полицейские.

Рядового признали виновным в самовольном оставлении службы без уважительных причин (часть 5 статьи 337 УК РФ). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.