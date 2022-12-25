Торговые павильоны с игрушками сгорели на ярмарке в Магнитогорске

ЧП обошлось без жертв

Минувшей ночью в Магнитогорске на Центральной городской ярмарке произошел пожар. Как сообщили в социальных сетях очевидцы, сгорели павильоны с игрушками. В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области уточнили, что огонь объял стоящий отдельно торговый ряд павильонов.

«Пожарным в кратчайшие сроки удалось локализовать возгорание и пресечь распространение огня на соседние павильоны. Горение ликвидировано на площади 250 квадратных метров. Пострадавших нет»,— сообщили в ведомстве.

Причины пожара устанавливаются сотрудниками отделения дознания.