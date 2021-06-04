Руководителей челябинской фирмы пять лет подкупали подрядчики

Коммерсанты обеспечивали приемку и оплату произведенных работ

В региональном следственном комитете завершено расследование уголовных дел в отношении двух руководителей коммерческой организации Челябинска. Топ-менеджеры обвиняются в коммерческом подкупе. Сумма незаконных вознаграждений — более 13 миллионов рублей.

«По версии следствия, в период 2015-2020 гг. обвиняемые получили от представителей организаций-подрядчиков, выполнявших работы по заключенным договорам с указанным предприятием, незаконное вознаграждение в сумме более 13 млн. рублей за обеспечение своевременного приема и оплаты за произведенные работы. Обвиняемые признали вину в совершении преступлений», — прокомментировали в следственном правлении СК РФ по Челябинской области.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.