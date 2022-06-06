Руководитель кизильской коммунальной компании присвоил 600 тысяч рублей

Деньги, сданные жителями района, предназначались поставщику электричества

Полиция Кизильского района возбудила уголовное дело в отношении руководителя местного коммунального предприятия. Гендиректор подозревается в совершении мошенничества (часть 3 статьи 159 УК РФ), сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



По данным пресс-службы, оперативники отдела экономической безопасности Кизильского ОМВД задержали 63-летнего руководителя местного предприятия, работающего в сфере ЖКХ. По версии следствия, мужчина не передал поставщику энергоресурсов собранные с граждан деньги — почти 600 тысяч рублей.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела. Подозреваемого отпустили под обязательство о явке. Ему грозит до шести лет лишения свободы.