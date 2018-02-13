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/ Вспышку кишечных инфекций зафиксировали в Челябинской области

Вспышку кишечных инфекций зафиксировали в Челябинской области

От ротавирусов, в основном, страдают дети.
сегодня в 19:14
  |  Происшествия

Только в Челябинске за январь заболевших оказалось почти в два раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. Причем 95% подхвативших инфекцию — дети.

В основном болеют дети до 6 лет, 72% случаев приходится на детей в возрасте от 0 до 3 лет, не посещающих детские дошкольные учреждения. Регистрируются заносы ротавирусной инфекции в детские образовательные учреждения. На текущий период 2018 г. пораженность детских садов составила — 17,5%, школ — 7,9%. — рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Ротавирусная инфекция поражает желудочно-кишечный тракт человека. Заболевание начинается с рвоты, резкого повышения температуры, возможен понос, у большинства заболевших появляются насморк, покраснения в горле, отмечаются боли при глотании.

В острый период отсутствует аппетит, наблюдается состояние упадка сил. Многолетние наблюдения показали, что наибольшее число заболевших регистрируется во время или в канун эпидемии гриппа, за что оно и получило неофициальное название «кишечный грипп». Для этого заболевания также характерна зимне-весенняя сезонность, т. к. основное количество больных приходится на январь—март, в остальные месяцы года регистрируются единичные случаи заболеваний. — добавили специалисты.

Именно дети страдают от кишечной инфекции из-за того, что пока не обладают гигиеническими навыками. Заразиться можно при употреблении инфицированной пищи, а также при употреблении некипяченой воды, через воду, контактно-бытовым способом, в редких случаях воздушно-капельным.

Ранее в регионе объявляли карантин из-за ОРВИ. Учебный процесс приостановили в восьми школах полностью, в 86 классах 30 школ, в четырех группах трех детских садов, а также — одной группе техникума.

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