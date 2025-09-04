Россияне передали мошенникам больше 11 тысяч аккаунтов в Telegram

За это может грозить уголовная ответственность

Передача аккаунта в мессенджере другим людям ведет к серьезным последствиям — человек может стать соучастником преступления, предупреждает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Мошенники используют чужие аккаунты, чтобы:

— обманывать и шантажировать людей;

— вербовать в запрещенные организации;

— готовить преступления и теракты.

Особенно часто мошенники пытаются заполучить аккаунты детей и подростков, обещая им легкие деньги и убеждая, что это легальный заработок.

Если аккаунт окажется вовлеченным в преступную схему, полиция в первую очередь будет искать формального владельца.

Ответственность зависит от тяжести нарушений. Например, если через аккаунт действовали телефонные аферисты, владельца могут привлечь по статье 159 УК РФ «Мошенничество», наказание по которой составляет до десяти лет лишения свободы.

По данным МВД, с сентября 2024 года по март 2025 года мошенники получили более 11 тысяч аккаунтов в Telegram. Общая сумма ущерба обманутых с помощью Telegram составляет более 400 млн рублей.