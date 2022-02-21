Россиян предупредили об активизации интернет-мошенников перед праздниками

Злоумышленники маскируются под популярные магазины

Сетевые мошенники перед праздниками начинают активно рассылать письма от имени популярных онлайн-магазинов и брендов с вредоносными промокодами. Если человек переходит по ссылке, его устройство заражается. Петр Куценко, руководитель направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар», рассказал изданию «РИА Новости», что делать, чтобы не попасться на уловки мошенников.

«Многие популярные онлайн-магазины и бренды используют праздники, чтобы напомнить покупателям о себе, сделать выгодное предложение, подарить промокод в честь праздника. Злоумышленники имитируют поздравительные письма от известных компаний, чтобы распространять с их помощью программы, выполняющей вредоносные функции. Промокод поступает в виде pdf-файла с сертификатом, а заражение устройства происходит, когда жертва открывает файл», — рассказал эксперт.

По его словам, людям, получающим такие сообщения, следует быть внимательными. Во-первых, если человек не подписан на рассылку от магазина или бренда, то мала вероятность, что ему придет письмо с выгодным предложением. Во-вторых, необходимо обратить внимание на домен электронного адреса. Если он вызывает подозрения, то лучше такое письмо не открывать.