Полиция Челябинской области предупреждает о возможной телефонной атаке мошенников в ближайшие дни.
На южноуральцев может обрушиться шквал звонков от злоумышленников, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов, банков, социальных служб.
Цель мошенников — выманить деньги, а иногда и вынудить собеседника на нарушение закона.
Будьте бдительны! Лучше сбросить звонок и набрать в учреждение самостоятельно!
Проконсультироваться по поводу возможного мошенничества можно через специальную горячую линию. Чтобы дозвониться, нужно набрать на смартфоне комбинацию *1593. Специалисты АНО «ЦОМ» работают в будние дни с 9 до 18 часов.