Россиян предупредили о возможных провокациях и усилении активности мошенников 7 октября

В День вежливых людей полиция ожидает шквал звонков от злоумышленников

Полиция Челябинской области предупреждает о возможной телефонной атаке мошенников в ближайшие дни.

На южноуральцев может обрушиться шквал звонков от злоумышленников, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов, банков, социальных служб.

Цель мошенников — выманить деньги, а иногда и вынудить собеседника на нарушение закона.



Будьте бдительны! Лучше сбросить звонок и набрать в учреждение самостоятельно!



Проконсультироваться по поводу возможного мошенничества можно через специальную горячую линию. Чтобы дозвониться, нужно набрать на смартфоне комбинацию *1593. Специалисты АНО «ЦОМ» работают в будние дни с 9 до 18 часов.

