Россиян предупредили о мошенничестве в интернет-магазинах

На что нужно обращать внимание, совершая покупки на сайтах

Россияне все чаще совершают покупки в интернете, отмечая удобство онлайн-шопинга. Однако интерес к виртуальным торговым площадкам растет не только у покупателей, но и у мошенников: они придумывают различные способы обмана, чтобы получить деньги посетителей сайтов. Как не стать жертвой мошенников, рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко в интервью агентству «Прайм».

Как правило, мошенники покупают для своих сайтов места в топе поисковой выдачи, чтобы покупатель сразу же перешел по первым ссылкам. Поэтому эксперт предупреждает, что, прежде чем совершить покупку на таком сайте, необходимо для начала изучить его доменное имя. Часто мошенники копируют адреса известных магазинов, но написаны они с ошибками, заменой символов или слов и всякими другими окончаниями. Заметив подвох, нужно сразу же покидать такой ресурс.

Стоит обращать внимание и на использование сайтом протокола https и действующего сертификата безопасности — символов https и изображения замочка в адресной строке. Если их нет, не стоит оплачивать покупки на таком сайте.

Перед покупкой следует пройтись по другим интернет-магазинам и сравнить цены. Если на одном из сайтов цена уж очень привлекательная, значит, это обман, и совершать покупки на таком ресурсе не следует. То же самое касается баннеров с таймером оставшегося времени распродажи, надписей «вместе с вами товар смотрят столько-то человек» и прочего. Все это, по словам Сергея Кузьменко, психологические приемы заманивания потенциальных жертв.

И конечно же, не стоит переходить по ссылкам, которые приходят в мессенджерах, SMS и на электронную почту и заманивают акциями, скидками и специальными предложениями.