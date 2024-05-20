Россиян обманывают, предлагая расшифровать аудио за деньги

Выявлена новая мошенническая схема

На порталах с предложениями о работе все чаще стали встречаться вакансии «расшифровщик аудио». Россиянам предлагают удобный график, простые условия работы и достойную оплату. Однако после выполнения работы на сервисах необходимо ввести свои данные и данные карты. После чего зарплата не начисляется, а средства со счета списываются, предупредили в МВД России.

«Аферисты создают площадки с разными названиями, но идентичным дизайном и контактами для связи. Там они предлагают расшифровать аудио публичных выступлений, интервью, лекций за определенную плату. Высокий доход, удобный график и минимум требований — главные способы воздействия на потенциальную жертву»,— предупредили в ведомстве.

«Работника» просят ознакомиться с условиями и после этого приступать к расшифровке. За готовую работу якобы начисляется плата, вывести которую можно после «платной верификации аккаунта». Человек вводит данные своей карты, и с нее списываются средства. Зарплата, конечно же, не начисляется.

Полицейские просят россиян быть бдительными и не относиться серьезно к привлекательным предложениям заработать.