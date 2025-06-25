Россельхоз не впустил на Южный Урал 39 тонн зелени из‑за чеснока-«нелегала»

Не заявленный в документах, он прятался среди ящиков с кинзой и рукколой

Инспекторы Россельхознадзора не пропустили в Челябинскую область почти 40 тонн зелени из-за нарушения фитосанитарного законодательства. Машину с запрещенкой остановили на российско-казахстанской границе на пункте пропуска «Бугристое», сообщает пресс-служба ведомства.

«При документарном контроле установлено, что в массе ящиков со шпинатом, мятой, укропом, кинзой, щавелем, петрушкой, цветной капустой и рукколой перевозили не заявленный в фитосанитарном сертификате чеснок»,— говорится в сообщении.

В связи с нарушением требований закона «О карантине растений» было принято решение о запрете ввоза зелени, под контролем должностных лиц управления Россельхознадзора транспортное средство возвращено на территорию сопредельного государства.