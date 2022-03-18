Роскосмос предупредил о летящем к Земле астероиде

Небесное тело пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 23 миллиона километров

Ученые из Роскосмоса заявили, что к Земле приближается астероид 2009 JF1. По данным специалистов, ранее он считался потенциальной угрозой для планеты, но изменил траекторию движения и пролетит мимо Земли на безопасном расстоянии 23 миллиона километров, сообщают в Роскосмосе.

С такой дистанции его яркость будет составлять не более 26 видимых звездных величин, из-за чего его можно будет наблюдать с Земли только с помощью больших телескопов. По данным специалистов Роскосмоса, астероид пролетит мимо нашей планеты 15 мая.

«При этом объект не перестает быть потенциально опасным, но степень этой опасности не превышает 1:1 700 000. Изначально предполагалось, что вероятность столкновения 2009 JF1 с Землей гораздо выше — 1:4000», — отмечают ученые.

Астероид открыли 4 мая 2009 года. Он относится к группе аполлонов — его орбита пересекает орбиту Земли с внешней стороны. 2009 JF1 совершает полный оборот вокруг Солнца за 952 дня, или 2,6 года. Диаметр объекта, по разным оценкам, составляет от 8 до 15 метров.