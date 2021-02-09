Росгвардия задержала в супермаркете мужчину, пытавшегося вынести алкоголь

Подкрепление вызвала охрана магазина

В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в грабеже из супермаркета. Мужчина пронес мимо кассы дорогой алкоголь, сообщили сегодня, 8 февраля, в пресс-службе ведомства.

Вечером в понедельник бойцы вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в супермаркете на улице Чичерина.

Сотрудник охраны магазина рассказал, что несколькими минутами ранее остановил мужчину, вышедшего за пределы кассовой зоны с неоплаченным алкоголем. На просьбы сотрудников магазина вернуться и оплатить товар мужчина не реагировал. Он оттолкнул охрану и пытался бежать, но был остановлен. Сумма ущерба превысила 2,5 тысячи рублей.

Росгвардейцы установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний местный житель.

На место вызвана следственно-оперативная группа. Товар изъят и возвращен магазину.