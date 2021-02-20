Росгвардия прокомментировала участие бойцов в деле миасского предприятия

Сотрудники органов оказывали охранные услуги в соответствии с договором

Сегодня, 20 февраля, в пресс-службе Управления Росгварии по Челябинской области прокомментировали участие в пропускном контроле сотрудников миасского предприятия ООО «Брик»/

«Сотрудники ведомства осуществляли пропускной контроль на предприятии в соответствии с заключенным ранее договором на оказание охранных услуг. Однако, когда выяснилось, что завод является объектом спора хозяйствующих субъектов, действие договора было приостановлено, а предоставление услуг прекращено», — сообщили Первому областному информагентству в региональном Управлении Росгвардии.

Напомним, накануне начальник склада заготовок ООО «Брик» Василий Брехов прислал нам видеозапись того, как 16 февраля 2021 года не смог приступить к своим рабочим обязанностям — его не пустил сотрудник Росгвардии и просил предъявить пропуск. Спустя некоторое время в диалог с мужчиной вступил человек, который представился новым собственником. Он сообщил, что сделал запрос начальнику отдела кадров ООО «Брик» о предоставлении списка сотрудников для выдачи им доступа к рабочему месту, чтобы забрать вещи.

Работники ООО «Брик» направили заявление в ГУ МВД по Челябинской области. Они настаивают на незаконном исполнении конкурсного производства по банкротству компании, у которой они арендуют имущество.