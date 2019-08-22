Росгвардия подтвердила факт смерти военнослужащего в Челябинской области

Погибший служил в Снежинске по контракту.

На Южном Урале подтвердились слухи о смерти военнослужащего в Снежинске. Ранее о том, что в карауле якобы застрелился молодой солдат-призывник, сообщила правозащитница Валерия Приходкина на своей странице в соцсети. Подробностей происшествия предоставить она не смогла.



Данную информацию смогли частично подтвердить в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области. Однако погибший был вовсе не срочником.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства гибели военнослужащего по контракту. По предварительным данным, причины трагедии не связаны с его служебной деятельностью и носят исключительно личный характер», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ведомства.

На странице правозащитницы также есть информация о том, что трагедия произошла еще 17 августа, в субботу.