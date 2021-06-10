Росгвардейцы задержали в Магнитогорске госдолжника Армении

Мужчина находился в федеральном розыске

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Магнитогорске госдолжника из Армении. Об этом сегодня, 10 июня, сообщили в пресс-службе Росгвардии Челябинской области.

Сотрудница паспортного стола при оформлении документов усомнилась в личности мужчины и нажала на кнопку тревожной сигнализации.

«Прибывшие сотрудники установили, что 41-летний мужчина, ранее судимый за подделку, изготовление и оборот документов, с 2015 года находился в федеральном розыске как госдолжник Республики Армения», — рассказали в региональном отделении Росгвардии.

Подозреваемого доставили в отдел полиции.